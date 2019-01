“Emmy’s honden- en kattenhotel” gaat in vlammen op

Aarschot -

“Emmy’s honden- en kattenhotel” in Rillaar (Aarschot) is dinsdag rond 6.30 uur uitgebrand. Zeven katten overleefden de brand niet, de aanwezige honden bleven ongedeerd. Op het ogenblik van de brand was er een koppel aanwezig in het pand. De uitbaatster werd in shock naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de brandweer van Aarschot. De oorzaak van de brand is nog onbekend.