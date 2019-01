Ritchie De Laet (ex-Antwerp en Man United) zet 2019 in met doelpunt en zege in Australië

Ritchie De Laet heeft dinsdag met Melbourne City met 0-2 gewonnen op het veld van Western Sydney Wanderers op speeldag 10 in de hoogste Australische voetbalklasse. De tweevoudige Rode Duivel, vorig seizoen bij Antwerp aan de slag, startte als rechtsachter in de basis en tekende in de 37e minuut voor de 0-2. Het was zijn derde competitiedoelpunt in negen wedstrijden. Lachlan Wales had na 13 minuten de score geopend.