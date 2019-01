Vader van twee kinderen om het leven gekomen na vechtpartij in café

Bocholt - Na een vechtpartij in een café in Kaulille (Bocholt) is in de nacht van maandag op dinsdag een 39-jarige man, een vader van twee kinderen, om het leven gekomen.

De man raakte in de vroege ochtend in een tent aan een café op Kauliller-Dorp verwikkeld in een banale ruzie die uitmondde in een schermutseling. Hij kwam zwaar ten val, raakte gewond aan het hoofd en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar bezweek hij aan zijn verwondingen.

Politie en parket zijn een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het voorval. Een onderzoeksrechter is gevorderd om een autopsie op het lichaam uit te voeren. De politie verhoort op dit ogenblik nog enkele betrokkenen.