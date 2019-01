GERUCHTEN. Real Madrid denkt aan verrassende namen als nieuwe spits, zowaar transfers bij Tottenham?

De transfermarkt is open. Na weken van geruchten kunnen de deals nu ook effectief afgerond worden. Vooral in Madrid lijkt er wat activiteit op komst, maar ook Tottenham lijkt zicht te willen roeren. De opvallendste geruchten op een rijtje.

Het is vooralsnog niet het seizoen van Real Madrid. De Koninklijke kende een dramatische start in La Liga en volgt al op acht punten van leider Barcelona. Julen Lopetegui werd de laan uitgestuurd, opvolger Solari kon alvast de Wereldbeker voor Clubs in de kast zetten. Maar ook onder Solari valt er één groot mankement op: Real scoort moeilijk. Niet toevallig is de topscorer van 2018 bij Real ene Cristiano Ronaldo, die afgelopen zomer verkaste naar Juventus.

De Koninklijke is daarom op zoek naar een nieuwe spits, om de concurrentie met Karim Benzema en Mariano Diaz aan te scherpen. Volgens AS ligt er in de bestuurskamer van Los Galacticos een lijstje klaar met enkele opties. Daarop zouden onder meer de namen van Mauro Icardi (Inter) en Timo Werner (RB Leipzig) prijken, maar ook die van Genoa-revelatie Krzysztof Piatek. De opmerkelijkste namen zijn echter die van Fernando Llorente en Bas Dost.

Llorente kan Londen misschien ruilen voor Madrid. Foto: Action Images via Reuters

De 33-jarige Llorente verkoos in de zomer van 2017 Tottenham boven Chelsea, maar een succes werd de transfer niet. Llorente werd gehaald als back-up voor Kane. Hij moet zich dan ook tevredenstellen met korte invalbeurten en sporadische basisplaatsen in mindere matchen, maar ook dan weet hij weinig indruk te maken. Llorente werd in 2017 al eens aangeboden bij De Koninklijke, dat er toen geen vervolg aan gaf. Llorente zou volgens Marca ook in beeld zijn bij ex-club Athletic.

Dan zijn de statistieken van de 29-jarige Bas Dost een pak straffer. De Nederlandse aanvaller ontpopte zich sinds zijn transfer naar Sporting Lissabon in 2016 tot een doelpuntenmachine, met 85 goals in 104 optredens. Dit seizoen alleen al is hij goed voor 15 doelpunten in 14 officiële matchen. Ondanks zijn vele goals zit er ruis op de relatie met de club. Zo werd hem enkele maanden geleden al gevraagd de club te verlaten nadat hij werd aangevallen en verwond door ultra’s van de club.

Dost scoort aan de lopende band in Portugal. Foto: EPA-EFE

Navas weg?

Aan uitgaande zijde lijkt Keylor Navas te kunnen vertrekken. De Costa Ricaanse doelman was de voorbije seizoenen titularis, maar verloor dit seizoen de concurrentiestrijd met Thibaut Courtois. Sinds de aanstelling van Solari statte Navas enkel in het Copa del Rey-duel met Melilla. Op zijn Instagram-pagina postte Navas ook een foto waarop hij fans groet. “Bedankt voor alles”, stond erbij. Is er een transfer in de maak?

Navas op weg naar de uitgang? Foto: AFP

Volgens AS bereidt Real zich daar alvast op voor. Het zou bij Leganes de verhuurde Andriy Lunin willen terughalen om derde keeper te worden achter Courtois en Kiko Casilla. De 19-jarige Oekraïener werd afgelopen zomer gehaald bij Zorya Luhansk en meteen uitgeleend. Ondanks het feit dat hij nog maar vier matchen speelde bij Leganes, voelt Lunin zich uitstekend in de Madrileense buitenwijken en gaf hij al aan het seizoen graag te willen uitdoen bij Leganes. Real heeft dus mogelijk andere plannen.

Wat met Isco en Marcelo?

Wie in Madrid ook al enige tijd in verband gebracht wordt met een vertrek, is Isco. De creatieve middenvelder heeft moeite om onder Solari in de ploeg te komen en er zijn een rist geïnteresseerden. Manchester City en Tottenham werden al genoemd, nu steekt ook Juventus de kop op. Volgens AS denkt de Oude Dame wel eerder aan een transfer in de zomer. Zelf verklaart hij wel gelukkig te zijn bij Real en niet aan een vertrek te denken.

Isco is echter niet de enige aanvallende middenvelder die in beeld is on Turijn, ook James Rodriguez staat hoog op het verlanglijstje. De uitleenbeurt van de Colombiaan aan Bayern loopt deze zomer ten einde. Bij Real Madrid heeft James nog een contract tot 2021, maar het is maar de vraag of ze daar nog een toekomst zien voor hem.

James Rodriguez. Foto: REUTERS

De geruchten rond een overstap van Aaron Ramsey naar Juventus weerklinken ondertussen steeds luider. De Welshman is einde contract bij Arsenal en zou volgende zomer naar de Serie A kunnen verkassen. Volgens Tuttosport kan Ramsey - met bonussen - tot 8 miljoen euro per jaar verdienen.

Doet Tottenham transfers?

Geen aankopen in de zomer, maar toch een knappe derde plaats in de Premier League. Tottenham doet het een beetje anders dan big spenders Liverpool en Manchester City. Of er in januari wel transfers worden gedaan, moet nog blijken. Volgens The Times hebben de Spurs wel twee spelers op het oog. Lyon-middenvelder Tanguy Ndombele en Lille-aanvaller Nicolas Pépé maken indruk in de Ligue 1 en staan op de radar van Tottenham. Zij zouden de twee prioriteiten zijn voor januari.

Tanguy Ndombele. Foto: Photo News

Victor Wanyama, Georges-Kevin Nkoudou, Vincent Janssen én Mousa Dembélé zouden dan weer kunnen vertrekken. Dembélé’s contract loopt af deze zomer en er is niet meteen spraken van een verlenging. Wil Tottenham nog geld zien, lijkt het deze winter te moeten gebeuren. Wanyama miste dan weer het gros van dit seizoen door blessureleed en zal het moeilijk krijgen zich terug in de ploeg te spelen. Voor Nkoudou en Janssen is er al enige tijd geen toekomst meer in Noord-Londen. Zij keerden deze zomer terug van uitleenbeurten, maar verkommeren in de tribune.

Overige geruchten:

- Valencia denkt aan West Ham-aanvaller Javier Hernandez. De uitleenbeurt van Michy Batshuayi zou vroegtijdig stopgezet worden. (AS)

- Manchester City heef zijn oog laten vallen op Thomas Partey, middenvelder bij Atlético. (Manchester Evening News)

- Het Turkse Fenerbahce richt zijn pijlen op Cesc Fabregas, die weinig speelt bij Chelsea. AC Milan is ook geïnteresseerd, maar zit krap bij kas. (Turkse pers)

- Milan kent nog maar eens een wisselvallig seizoen, ondanks de komst van onder meer Gonzalo Higuain. De Rossoneri denken aan Manolo Gabbiadini om aanvallend meer opties te hebben. The Saints willen hem echter niet verhuren, terwijl Milan op dit moment geen geld kan uitgeven. (Gazzetta dello Sport)