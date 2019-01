Man rijdt met opzet in op voetgangers in Duitsland: “Gerichte aanval met racistisch motief”

Een man is op oudejaarsavond ingereden op een groepje voetgangers in het Duitse Bottrop (Noordrijn-Westfalen). Minstens vier mensen raakten daarbij gewond. De ordediensten spreken van een “gerichte aanval met een racistisch motief”. De dader, een vijftiger, zou ook een psychische stoornis hebben.

De feiten speelden zich af in de nacht van maandag op dinsdag, kort na middernacht. De vijftiger reed in op een voetganger, reed vervolgens door naar het stadscentrum om daar opnieuw in te rijden op een groepje. Er vielen minstens vier slachtoffers, van wie er enkele zwaargewond raakten. Het gaat om mensen met Syrische en Afghaanse roots.

De vijftiger zou ook in het naburige Essen geprobeerd hebben om in te rijden op enkele mensen die aan een bushalte stonden te wachten. Uiteindelijk werd hij in Essen opgepakt. De man verklaarde aan de agenten dat hij een racist was.