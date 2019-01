Amerikaans leger excuseert zich voor smakeloze tweet op oudejaarsavond

Het US Strategic Command, de militaire eenheid die de nucleaire wapens controleert, heeft zich dinsdag geëxcuseerd voor de wel erg vreemde nieuwjaarsboodschap die het maandag op Twitter plaatste. De post, intussen offline gehaald, stelde onder meer dat het leger “indien nodig klaar was om een bom te droppen”.

Het is al jaren traditie in de VS dat het nieuwe jaar wordt ingeluid door het “droppen” van de bal op het beroemde Times Square in New York. “En indien nodig, zijn wij klaar om iets veel, veel groter te droppen”, stond te lezen op de officiële Twitterpagina van het US Strategic Command. Onder de tekst was een video te zien van bommen die op een testsite van het Amerikaanse leger werden gedropt.

“Het is een onderdeel van onze bevoegdheden”, verklaarde woordvoerder Brook Dewalt aan CNN. “Om het Amerikaanse volk te laten weten dat het leger klaar is voor alles. En op alle momenten, ook op oudejaarsavond.”

Er kwam echter snel bakken kritiek op het “smakeloze” bericht, dat ondertussen offline werd gehaald. “Onze vorige tweet getuigde van slechte smaak en komt niet overeen met onze waarden. We verontschuldigen ons”, schreef het US Strategic Command dinsdag op de microblogsite. “We zijn toegewijd aan de veiligheid van de VS en al onze bondgenoten.”