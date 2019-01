Dierenhotel compleet uitgebrand: 7 katten dood, politie op zoek naar eigenaars overlevende honden

Aarschot - Het nieuwe jaar begon dramatisch voor de eigenaars van ‘Emmy’s honden- en kattenhotel’ in Rillaar bij Aarschot. Dinsdagochtend omstreeks 6.30 uur brak er om nog onduidelijke redenen brand uit in de gerenoveerde hoeve. De eigenaars waren op het moment van de brand aanwezig in de woning. Het echtpaar probeerde de katten nog in veiligheid te brengen, maar moest uiteindelijk vluchten voor het vuur. Ze bleven ongedeerd maar uitbaatster Emmy werd in shock naar het ziekenhuis gevoerd.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de woning al in lichterlaaie. Brandweerploegen uit Aarschot, Diest, Tienen en Scherpenheuvel werkten samen om het vuur te blussen, maar het pand was niet meer te redden. Zeven katten die op het moment van de brand opgevangen werden in een verblijf op het terras aan de achterzijde van de woning, overleefden de brand niet. De honden zaten in een afzonderlijke ruimte, en bleven wel ongedeerd. Uren later waren ze wel nog steeds onrustig aan het blaffen.

De politie is intussen op zoek naar de eigenaars van de dieren. “De gegevens van de baasjes van de opgevangen huisdieren werden door de brand vernietigd, net als het gsm-toestel van de eigenaar van het hotel”, klinkt het. De politie deed daarom via sociale media een oproep aan de eigenaars om contact op te nemen.