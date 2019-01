Nieuwjaarsreceptie in Ninove geannuleerd ‘uit veiligheidsoverwegingen’

Katie Coppens (SAMEN), Tania De Jonge (Open VLD) en Joost Arents (N-VA) op de persconferentie over het bestuursakkoord in Ninove. Foto: belga

Ninove - De traditionele nieuwjaarsreceptie van stad Ninove die normaal gezien komende zondag had moeten plaatsvinden, zal niet doorgaan. Dat gebeurt op vraag van de politie.

Op de valreep werd er vorige week nog een coalitie gevormd in Ninove. Een coalitie tussen Open VLD en SAMEN, met de steun van Joost Arents van N-VA. Dankzij die steun kon de coalitie dus gevormd worden en werd het extreemrechtse Forza Ninove naar de oppositie verwezen. Niet iedereen in Ninove is er blij mee dat de grootste partij van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen niet aan de macht is in de stad. Er werden dan ook al een aantal protestmarsen aangekondigd. Eentje wordt georganiseerd door Schild & Vrienden en zou plaatshebben op 3 januari. Intussen werden er ook (ludieke) tegenbetogingen aangekondigd.

De gemeente neemt alleszins maatregelen om te waken over de goede orde. Maar ook voor komend weekend worden al maatregelen genomen. Op sociale media circuleerden al meerdere oproepen om de nieuwjaarsreceptie, van 6 januari, te verstoren. Die wordt nu afgezegd op vraag van de politie uit veiligheidsoverwegingen. “We weten niet wat de betoging zal teweegbrengen in onze stad. De politie heeft indicaties dat de receptie zwaar verstoord zou kunnen worden en geeft het advies om ze te annuleren. Dit kan ik niet negeren.”

Uitstel is echter geen afstel. In de lente wordt een evenement in hetzelfde concept georganiseerd.