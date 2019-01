Reddingswerkers halen na 35 uur baby uit het puin van ingestort flatgebouw in temperaturen van -19 graden

Reddingswerkers hebben als bij wonder een baby leven tussen het puin van een deels ingestorte flat in de Russische stad Magnitogorsk gehaald. Het jongetje heeft maar liefst 35 uur in de koude temperaturen gelegen, maar hij leeft nog. Dat melden de Russische autoriteiten.

Maandagochtend kreeg een appartementsgebouw in Magnitogorsk, 1.400 kilometer ten oosten van Moskou, een zware klap te verduren. Door een gasexplosie was het gebouw in enkele seconden zwaar beschadigd. De meeste inwoners lagen te slapen, toen dat gebeurde en konden plots geen kant meer op.

Talloze hulpverleners proberen overlevenden te vinden. Foto: AFP

De voorbije uren werkten de reddingswerkers non-stop om zo veel mogelijk mensen van de 110 inwoners terug te kunnen vinden. Na meer dan een dag zoeken, weten ze dat er al zeker zeven doden vielen. Nog 36 mensen worden vermist.

Hoop en geluk

De verbazing en ontlading was dan ook groot, toen een elf maanden oud jongetje gevonden en gered werd van onder het puin. Ze hadden de baby kunnen lokaliseren, toen een hulpverlener hem had horen huilen. Met de grootste concentratie en het meest nauwgezette vakwerk konden ze het kind veilig boven krijgen.

De reddingswerker in kwestie wikkelde hem in verschillende doeken, want de temperaturen in Rusland dalen in die streek op dit moment tot wel - 19 graden Celsius.

De verbazing was dan ook groot toen bleek dat het jongetje relatief gezond was, al zal hij wel nog stevig moeten herstellen in het nabijgelegen kinderziekenhuis. Zijn moeder heeft het instorten van de flat ook overleefd en is naar het ziekenhuis gekomen.

