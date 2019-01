Een muur? Een harde Brexit? Nog meer vluchtelingen? Dit staat ons en de rest van de wereld te wachten in 2019

Hoe zal de wereld er dit jaar uitzien? Krijgt Trump zijn Mexicaanse muur? Gaat Groot-Brittannië hard of zacht uit de EU? Komt er een einde aan de oorlogen in Jemen en Syrië, en in de rest van de wereld? Kunnen we met z’n allen iets doen aan de miljoenen mensen die overal op de vlucht zijn? Krijgt Congo een democratisch verkozen president? En hoe zal Europa worden geleid? 2019 wordt een jaar om naar uit te kijken.