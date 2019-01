Hond Lizzy overleden, nadat ze in blinde paniek van vuurwerk gaat lopen: “Ze was de beste vriendin van mijn kindjes”

Lochristi - In het Oost-Vlaamse dorp Zeveneken betekende vuurwerk het einde voor de 1-jarige hond Lizzy. Het dier was zo hard in paniek door alle rondvliegende vuurpijlen, dat ze in een vlaag van blinde angst de tuin van Josephine De Roo wou uitrennen. Het hek aan het einde van het domein had ze niet gezien. “We hebben nog geprobeerd om haar te reanimeren, maar het mocht niet meer baten”, vertelt De Roo verslagen aan Het Nieuwsblad Online.

De oudejaarsnacht had een vrolijke en fijne avond moeten worden voor de familie van Josephine De Roo uit Zeveneken nabij Lochristi. Maar na het aftellen naar het nieuwe jaar liep het vreselijk mis. Haar eigen hond was al wat gewend aan het vuurwerk en was rustig naar buiten gelopen, toen de eerste vuurpijlen de lucht in werden gezonden. Ook Lizzy, de hond van haar tante Wendy Poppe, nonkel Danny Verfaille en neef Alister, huppelde vrolijk mee.

Lizzy. Foto: Josephine De Roo

Ongereglementeerd vuurwerk

“Het vuurwerk was vrij ver weg, we konden er rustig naar kijken. Het was mooi, ordelijk, niemand was in paniek. Totdat ze drie huizen verder plots in het wilde weg begonnen schieten”, herinnert De Roo zich. De stemming bij de honden sloeg meteen om. “De pijlen gingen schots en scheef elke kant op. Het leek soms zelfs dat het vuurwerk in onze richting werden geschoten. En daar werd Lizzy doodsbang van.”

De eenjarige hond panikeerde en zette het op een lopen om zo ver mogelijk weg te raken van de knallen en het vuurwerk. “Ze is naar achteren gerend en we konden haar niet meer tegenhouden. Ze maakte snelheid in onze grote tuin en knalde heel hard tegen de omheining”, legt De Roo droevig uit. Toen de familieleden eindelijk tot bij haar waren geraakt, bewoog het dier niet meer.

De familie nam Lizzy zo snel mogelijk mee naar binnen. “Mijn man is meteen beginnen reanimeren en ik heb haar beademd. Ondertussen waren we naar de dierenarts aan het bellen, maar die begreep aan onze beschrijving dat Lizzy haar nek had gebroken. We zagen geen leven meer in haar ogen. Het was te laat”, aldus De Roo.

Ontroostbaar, maar geen begrip

Lizzy en haar beste vriendje Remy (1). Foto: Josephine De Roo

De familie was ontroostbaar. “Lizzy was de beste vriendin van mijn twee kindjes, Esmae (2,5) en Remy (1). Zij zullen haar heel erg missen”, reageert De Roo bedroefd. De feeststemming was meteen over. “We zijn niet meer aan het dessert begonnen en we hebben nog een hele avond geweend. Ook dat beeld van de reanimatie, dat staat voor eeuwig op mijn netvlies gebrand. Dit is een verschrikkelijke start van het nieuwe jaar.”

Maar op begrip moesten ze niet rekenen. “Toen ik samen met mijn neef betraand bij de buren in onze straat gingen aankloppen om verhaal te halen, gingen ze meteen in de aanval. De buren zeiden ‘dat het maar normaal was dat er vuurwerk werd afgeschoten’. En ‘dat de honden binnen hadden moeten blijven’. Maar we hadden niet eens een verwittiging gekregen. Het is niet omdat ze dat al een keertje gedaan hebben, dat we weten dat ze dat ook dit jaar zullen doen”, aldus De Roo.

Waarschuwen

Josephine wil de gebeurtenissen van in haar tuin nu onder de aandacht brengen, zodat mensen weten hoe gevaarlijk dergelijk vuurwerk voor dieren kan zijn. “Je hoort veel te vaak dat dieren daar zwaar van aangedaan zijn. Bij mijn moeder was de hond ook gaan lopen en die hebben ze pas vanmiddag om twaalf uur teruggevonden”, vertelt ze.

Ze hoopt dat mensen die vuurwerk afsteken, nu beseffen dat het beter is om dit enkel met mate en heel gestructureerd te doen. “Iedereen zou buren met dieren ook moeten waarschuwen, want het kan het leven kosten van dieren. Wij hebben er nu onze beste vriendin door verloren. Ik hoop dat dit niemand anders moet overkomen. Rust zacht, Lizzy”, besluit ze.