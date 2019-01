Getuige dacht dat chauffeur ongeval niet overleefd had, “maar hij was gewoon weggereden”

Harelbeke / Oostrozebeke -

Cafébazin Micheline Vanderplaetsen (69) uit Bavikhove heeft het nieuwe jaar ingezet met slecht nieuws. Omstreeks 4.30 uur werd ze uit haar bed gebeld. Een feestvierder was op haar café ingereden, voor de derde keer in 12 jaar. De bestuurder was na het ongeval bovendien gewoon doorgereden. “Het minste wat hij kan doen, is zich even komen excuseren.”