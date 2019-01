Gedetineerde ontsnapt uit gevangenis van Namen op nieuwjaarsdag

De 39-jarige Christian Lefevre is op nieuwjaarsdag ontsnapt uit de gevangenis van Namen. Sindsdien is hij op de vlucht. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid.

Lefevre kon dinsdag rond 8.30 uur ontsnappen uit de gevangenis gelegen op de Place Abbé Joseph André. De man is ongeveer 1.70 meter groot en normaal gebouwd. “Hij heeft bruine ogen, bruin haar en is kalend. Op het ogenblik van zijn ontsnapping droeg hij een witte broek, een zwarte trui en een witte jas, gevangeniskledij dus”, klinkt het bij de politie. “Hij vluchtte naar het station van Namen.”

“Hebt u Christian Lefevre gezien of weet u waar hij is, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30300. U kan uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu”

Het is niet bekend hoe Lefevre kon ontsnappen en voor welke feiten hij in de cel zat.