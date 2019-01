Amerikaanse president Trump zet nieuwe jaar ‘al roepend’ in met tirades op Twitter

Trouw aan zichzelf heeft de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag het nieuwe jaar ingezet met een tirade aan het adres van zijn tegenstanders.

Volledig in hoofdletters en dus in cybertaal schreeuwend, luidde het in een eerste tweet “Gelukkig nieuwjaar iedereen, ook de haters en de Fake News Media! 2019 zal een fantastisch jaar worden voor hen die niet lijden aan het Trump storingssyndroom. Kalmeer gewoon en geniet van de reis. Er zijn geweldige dingen aan het gebeuren voor ons land!”.

HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE, INCLUDING THE HATERS AND THE FAKE NEWS MEDIA! 2019 WILL BE A FANTASTIC YEAR FOR THOSE NOT SUFFERING FROM TRUMP DERANGEMENT SYNDROME. JUST CALM DOWN AND ENJOY THE RIDE, GREAT THINGS ARE HAPPENING FOR OUR COUNTRY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2019

Twee uur later verstuurde de 45ste president van de Verenigde Staten een minuscule tweet, dit keer behalve de eerste letter van elk woord in kleine letters: “Gelukkig Nieuwjaar”.

Happy New Year! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2019

En vlak daarop kregen de Democraten ervan langs omdat die weigeren de bouw van een muur langs de grens met Mexico, om illegale migratie tegen te gaan, te financieren. Hij beklemtoonde dat er “zonder de Muur geen echte Grensveiligheid is”. “Ons land moet uiteindelijk een Sterke en Veilige Zuidelijke Grens hebben!”.

One thing has now been proven. The Democrats do not care about Open Borders and all of the crime and drugs that Open Borders bring! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2019