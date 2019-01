Extreem geval van verkeersagressie: knokpartij na zwaar ongeval tijdens nieuwjaarsnacht

Aalst - In de nacht van oud naar nieuw rond 4.30 uur is er een zwaar ongeval geweest op de Steenweg van Oudegem. Twee personenwagens botsten, waarna een knokpartij volgde.

De inzittenden van een SUV hadden het gemunt op de bestuurder van de andere auto die hen had aangereden. Ze klopten de man in elkaar en vluchtten nadien, omdat passanten de vechtpartij wilden stoppen. De betrokkenen vluchtten niet met de wagen, want die lag op zijn zijde. Ook een geparkeerd voertuig raakte beschadigd door de klap.

Getuigen zagen alles gebeuren en belden de hulpdiensten. In de SUV zouden meer dan vijf personen hebben gezeten. Toen de politie ter plaatse was, bleek enkel de bestuurder nog aanwezig, hij werd tegengehouden door enkele getuigen. Het slachtoffer bloedde van de klap en van de slagen die hij kreeg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De politie onderzoekt de zaak verder en spoort de andere betrokkenen op.

De SUV zou geen voorrang hebben verleend.