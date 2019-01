De Boer koos na mislukte avonturen niet voor Anderlecht: “Vele denken dat het een risico is, wij denken andersom”

Hij stond op de lijst bij Anderlecht en tekende ei zo na voor paars-wit, maar uiteindelijk koos Frank de Boer voor een avontuur bij MLS-kampioen Atlanta United. Een berekende gok na twee mislukte avonturen bij Inter en Crystal Palace, zo vertelt zijn manager aan Voetbal International.

De Boer had aan paars-wit laten weten dat er een ander avontuur lonkte. De Nederlander was namelijk in beeld bij Atlanta United FC, de kersverse Amerikaanse landskampioen. Die deal werd eind december bevestigd door de club. De Boer volgt Gerardo Martino op.

“Hij is helemaal overtuigd dat dit de juiste stap is voor hem”, vertelt manager Guido Albers aan Voetbal International. “Veel mensen zeggen dat het afbreukrisico groot is omdat hij naar de kampioen gaat, maar wij denken andersom: Frank gaat werken voor een club die goed georganiseerd is en bezig is aan een fantastisch project.”

De Boer heeft twee bijzonder pijnlijke ervaringen achter de rug. Bij Inter werd hij na amper veertien wedstrijden aan de deur gezet. Bij Crystal Palace duurde het slechts vijf wedstrijden (of 77 dagen) alvorens de Nederlander mocht opkrassen.

“Inter wilde de filosofie veranderen samen met Frank”, aldus Albers. “Er moest aanvallend voetbal gespeeld gaan worden. Frank zou de tijd krijgen en de spelers. Uiteindelijk stapte hij laat in. Hij moest werken met een selectie die niet aansloot bij de plannen van de club. Zo stond er ineens een Braziliaanse spits van 38 miljoen (Gabriel Barbosa, red.) op het trainingsveld, zonder dat Frank hem ooit had gezien. Het was een gekkenhuis. Dan roepen mensen dat we dat hadden kunnen weten gezien het recente verleden van Inter, maar er zijn gewoon harde beloftes niet nagekomen.”

“Bij Crystal Palace kreeg De Boer niet de spelers die hem waren beloofd en werkte hij met een selectie die het systeem dat de clubleiding wilde spelen niet kon uitvoeren. Hodgson nam het over, verloor nog drie keer en ging toen pas punten pakken. Maar wel pas nadat er weer 4-3-3 werd gespeeld, met lange ballen en loeren op de counter. Precies dat wat de club niet meer wilde. Achteraf hebben we natuurlijk wel spijt gehad van die keuzes. Twee keer waren de beloftes prachtig, maar zat er tussen beloven en doen een wereld van verschil. Frank heeft daar wel een duidelijke les geleerd. Hij zal nu niet snel meer alles willen veranderen als hij ergens binnenkomt.”