‘Meer sporten’ als goede voornemen? Met deze tien tips houd je het ook echt vol

Meer sporten. Het is ongetwijfeld een van de populairste goede voornemens. Ermee beginnen doet haast iedereen, maar volhouden, dat is wat anders. Zeven op de acht haken al snel weer af. Daarom lanceert Sport Vlaanderen, het vroegere Bloso, vandaag een campagne. Wie zich inschrijft, kan de komende maanden rekenen op gratis advies van proffen, chirurgen en voedingsexperten. Als je hen een persoonlijke vraag stelt, krijg je binnen de 24 uur antwoord. “Nog voor de officiële lancering zijn al 1.200 mensen ingeschreven”, zegt Jo Haentjens, afdelingshoofd sportpromotie, die benadrukt dat alle sporters welkom zijn. “Ook wie maar twee keer per week een halfuurtje wil joggen.” Een van de betrokken experts, sportarts Frank Pauwels, zet u hieronder al op weg met tien goeie tips voor beginnende sportievelingen.