Ouders gaan nu ook al op de vuist tijdens jeugdkoersen: “Schrijnend te zien dat ouders elkaar te lijf gaan”

“In het voetbal zijn er problemen genoeg tussen supporters. Daar drinken clans elkaars bloed. Laat ons dat vooral uit de wielersport houden.” Profrenner Jasper De Buyst (25) pleit op Twitter voor respect binnen de wielrennerij nadat ouders van jonge renners vorige zondag in Gent op de vuist gingen tijdens het Belgisch Kampioenschap voor de jeugd op de piste.

“Vandaag naar Belgisch kampioenschap voor de jeugd gaan kijken. Schrijnend om zien dat supporters/ouders elkaar te lijf gaan op een wielerwedstrijd voor de ogen van 15-16-17-jarigen. Wees sportief en respectvol!”

Lotto Soudal-renner Jasper De Buyst was zo onder de indruk van wat hij afgelopen zondag gezien had op de pistewedstrijd, dat hij een oproep op Twitter plaatste. “Voor het eerst sinds lang was ik nog eens naar een jeugdwedstrijd gaan kijken”, vertelt hij. “Er werd bitsig gekoerst, zoals vaak, maar er gebeurde niets uitzonderlijks. Er werd niemand onderuit gereden of zo. En toch ontstond daar plots op de tribune ruzie tussen ouders en supporters. Eerst was er een scheldpartij, daarna kwam het tot duwen, trekken en er werden zelfs slagen uitgedeeld. Jonge coureurs van 16 en 17 jaar moesten tussenbeide komen. Dat de gemoederen al eens hoog oplopen tussen puberende renners kun je wel begrijpen, maar tussen ouders? Die moeten net het goeie voorbeeld geven. Ik heb jaren baanwielrennen gedaan, er hing altijd een aangename sfeer op het middenplein. Maar er is intussen blijkbaar wel wat veranderd. Jammer. Ik wil dit niet opblazen en eigenlijk mag je zoiets geen aandacht geven, maar ik wou ook wel reageren op Twitter omdat ik danig geschrokken was. Zulke problemen zijn al groot genoeg binnen het voetbal, laat dat alstublieft uit het wielrennen blijven. Zoiets hoort er niet thuis.”

Haatmails

Volgens Frank Glorieux, CEO van Cycling Vlaanderen, valt het inderdaad op “dat net zoals in andere sporten ouders vaak veel competitiever ingesteld zijn dan de jonge renners zelf”. “We proberen daar nochtans iets aan te doen”, zegt hij. Wie in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx komt, ziet er bijvoorbeeld affiches hangen waarop de ouders om respect gevraagd wordt. “Al twee jaar zetten we bij de jeugd in op plezier in plaats van op winnen. Wij willen jongeren laten groeien. Eens ze topsporter zijn, dan moeten ze presteren. Maar daarvoor moet het vooral leuk zijn. De jeugd heeft daar begrip voor, bij ouders is dat inderdaad soms een ander verhaal. Zo veranderden we bijvoorbeeld de startorde bij het jeugdveldrijden. Het is niet langer de ranking, maar wel een loting die bepaalt wie waar start. Op die manier staan zwakkeren ook eens vooraan. Je wil niet weten hoeveel haatmail van ouders en supporters er gekomen is na die beslissing. Al is het gelukkig wel een minderheid die zo hard roept. Maar zoals bij alles vallen die natuurlijk het hardst op.”

Onderzoek

Gisteren werd nog onderzocht wat de precieze omstandigheden waren van de vechtpartij op het Belgisch jeugdkampioenschap. “Zelf zag ik het maar van ver gebeuren”, zegt Jos Smets, algemeen directeur van de Belgische Wielerbond die het kampioenschap vorige zondag organiseerde. “Maar ik voelde me er niet goed bij. Het was de eerste keer in dertig jaar tijd dat ik zoiets meemaakte. Er zijn altijd al discussies geweest binnen het wielrennen. Je moet elkaar geen cadeaus geven, dat is net de sport. Maar het moet sportief blijven. En met elkaar op de vuist gaan hoort daar niet bij. Al zeker niet bij de ouders.”