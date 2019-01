Was oudste mens ter wereld nu écht een oplichtster? “Niet Jeanne, maar die Russen zijn leugenaars!”

Jeanne Calment is niet de oudste mens die ooit heeft geleefd, maar een ordinaire oplichtster die in 1934 de plaats van haar moeder ­innam om geen successierechten op haar erfenis te moeten betalen. Die conclusie zet Frankrijk, na uitvoerig Russisch onderzoek, nu op zijn kop. De schok is te voelen tot in Laarne, waar geriater ­Lucien De Cock – een persoonlijke vriend van wijlen Jeanne Calment – in een furie uitbarst.