Waarom het niet toevallig is dat N-VA de macht grijpt in het provinciaal onderwijs

In vier van de vijf provinciebesturen die nu van start gaan, valt onderwijs voortaan onder de bevoegdheid van N-VA. En dat is geen toeval, zegt de partij. “Provinciale scholen sluiten het best aan bij de visie van N-VA op onderwijs”, aldus gedeputeerde Luk Lemmens. En minstens even belangrijk: zo mag de partij mee aanschuiven bij het overleg tussen de minister van Onderwijs en de onderwijskoepels.