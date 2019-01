België zetelt vanaf nu in de Veiligheidsraad, maar wat kunnen we daar eigenlijk doen?

België behoort als lid van de VN-Veiligheidsraad de komende twee jaar tot een select kransje. Ons land mag namelijk mee aan tafel schuiven met grote jongens als de VS en Rusland om te beslissen over de veiligheid van de wereld. En dat zullen we “pragmatisch” doen, zegt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. “In onze traditionele rol als bemiddelaar.” Maar wat betekent dat lidmaatschap nu precies? En kan een klein land als België wel het verschil maken?