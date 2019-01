Nieuwjaarsreceptie afgelast, stadhuis en winkels vroeger dicht: Ninove lijkt belegerde stad uit vrees voor rellen

Forza Ninove werd bij de verkiezingen de grootste partij in Ninove, maar zit in de oppositie.

Ninove - De Oost-Vlaamse stad Ninove lijkt wel belegerd deze week. De nieuwjaarsreceptie van komende zondag is afgelast uit vrees voor incidenten, en morgen moeten het stadhuis en een winkelcentrum vroeger dicht voor de “mars voor democratie”. Wie in het centrum woont, mag zelfs ’s avonds het glas niet buitenzetten voor de ophaling de dag nadien.

De monsterscore van Forza Ninove bij de gemeenteraadsverkiezingen zindert nog na in de Oost-Vlaamse stad. Of beter: de coalitievorming die daarop volgde. De partij van Vlaams Belang-parlementslid Guy D’Haeseleer haalde er veertig procent van de stemmen, maar belandde vorige week in de oppositie. Eén ­gemeenteraadslid van N-VA depanneerde de meerderheidspartijen, die op die manier nipt een coalitie konden vormen.

De woede tegenover het N-VA-gemeenteraadslid (intussen onafhankelijke) is groot bij de Forza Ninove-achterban, maar net zo goed roeren ze zich tegen het nieuwe bestuur in het algemeen. Morgenavond trekt een “mars voor democratie” door Ninove. Die vindt plaats vlak voor de eerste gemeenteraads­zitting onder het nieuwe bestuur van start gaat, en wordt georganiseerd door de ­extreemrechtse organisaties Voorpost en Schild & Vrienden.

“Commotie is te groot”

“We hebben hierover een veiligheidsoverleg gehouden”, zegt burgemeester Tania De Jonge. Een van de maatregelen die uit dat overleg zijn gekomen, is om zo veel mogelijk los materiaal op het parcours te vermijden. “Daarom wordt aan de bewoners van het centrum gevraagd om het glas nog niet buiten te zetten voor de glasophaling vrijdagochtend”, aldus De Jonge. Andere maatregelen zijn dat het stadhuis morgennamiddag uitzonderlijk dicht is en dat het nabijgelegen winkelcentrum een uur vroeger sluit.

Ook de nieuwjaarsreceptie van komende zondag is op dat veiligheidsoverleg besproken. “Op advies van de politie hebben we besloten om de receptie van komend weekend af te gelasten, hoezeer ik het ook betreur”, zegt De Jonge. “Ik wou ze eerst laten doorgaan zonder een toespraak van de burgemeester, maar de risicoanalyse van de politie kan ik onmogelijk negeren. De commotie is te groot. De politie heeft indicaties dat de receptie zwaar verstoord zou kunnen worden. We hebben wel beslist om in de lente een ­receptie te geven met drank, hapjes en animatie om de ­Ninovieters te ­geven waar ze recht op hebben.”

Maar volgens D’Haeseleer is dat een drogreden. “De echte reden dat de nieuwjaarsreceptie niet doorgaat, is dat de burgemeester schrik heeft om de confrontatie met de bevolking aan te gaan”, zegt hij. “Ik volg de sociale media goed op, en ik zie geen enkele ernstige dreiging. Spijtig dat de Ninovieters op die manier gestraft worden.”