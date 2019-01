Ontsnapte oehoe na 7 weken terecht: “Mooiste nieuwjaarsgeschenk”

Sint-Lievens-Houtem / Vlierzele - Grote opluchting bij roofvogelhouder Henri Van Acker (67) uit Vlierzele. Zijn vermiste reuzenuil Bobo is weer thuis. Gepensioneerd tuinaannemer Camiel Van Sante (82) kon het dier strikken met een dode rat.

“Bobo is een Europese oehoe van drie jaar,” zegt Henri Van Acker. “Zeven weken geleden rukte hij zich los van zijn veiligheidstouw en verdween hij in de natuur. Ik verwittigde zo veel mogelijk bewoners van de Vlierstraat, waar ik woon, en van de achterliggende wijk Morelgem. Geregeld kreeg ik meldingen dat hij was gespot rond omliggende boerderijen en aan de oude brouwerij in Zonnegem. Telkens ik ter plekke kwam, bleek hij weer verdwenen. Tot ik op oudejaarsdag een verlossend telefoontje kreeg van mijn vriend Camiel. Hij had hem kunnen vangen op zijn erf.”

Camiel Van Sante had de indrukwekkende uil al enkele keren gezien in zijn tuin. “Met een paar dode kuikentjes die ik van Henri had gekregen, kon ik de uil niet lokken. Maar gisteren kon ik een grote rat vangen en daar leek Bobo erg in geïnteresseerd. Toen hij de rat rustig aan het verorberen was op een landbouwtuig in mijn remise, kon ik hem zachtjes naderen en bij de poten grijpen. Gelukkig kwam mijn dochter toen net op het erf en kon zij telefoneren naar Henri.”

“Dit is het mooiste nieuwjaarsgeschenk dat ik me kon dromen,” reageerde de dolgelukkige Henri toen hij zijn oehoe terugzag.