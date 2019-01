De voorbije dagen ook gestoken door een mug, in het midden van de winter? “Wen er maar aan”

Zag u de voorbije dagen ook muggen vliegen? Geen nood, u keek niet te diep in het glas. Ze zijn er wel degelijk door het zachte weer. En ze bijten zelfs. “Wen er al maar aan”, zegt Arnold van Vliet, muggenonderzoeker aan de Wageningen Universiteit. “Door het warmere klimaat zal muggenoverlast in de winter stilaan normaal worden.”

Wie eens door zijn sociale media bladert, heeft ze misschien ook al zien passeren: de vele berichten van mensen die klagen over muggen. En dat is merkwaardig in deze ­periode van het jaar. Want muggen, die zijn er toch niet in de winter?

Toch is muggenonderzoeker Arnold van Vliet niet verwonderd. “Sowieso is het normaal dat er tijdens de winter in huis zitten”, zegt hij. “Volwassen exemplaren van de huissteekmug overwinteren om in het voorjaar voor nakomelingen te zorgen. Ze zitten in schuurtjes, kelders of ergens op een rustig plekje in huis verstopt. Ze zijn er dus altijd, maar normaal gezien merk je dat niet. Ze zitten stil om geen energie te verbruiken. Tenzij het niet echt koud is, zoals nu dus. Sommige zie je verdwaasd rondvliegen en kun je makkelijk pakken. Dat is de culex pipiens pipiens, een van de twee varianten van de huissteekmug. Daar heb je nu geen last van, die bijt niet. Maar de andere wel: de culex pipiens molestus. Dat is er eentje die tijdens zachte winters wel actief op zoek is naar bloed. Tot voor enkele jaren dachten we dat die hier helemaal niet voorkwam, maar toen bleek uit onderzoek dat dat wel degelijk het geval is. Sterker nog, in Nederland en Vlaanderen komt die zelfs massaal voor. Met als gevolg dat wanneer er een zachte winter is, je er ook last van kan hebben.”

Driehonderd eitjes

En dat zullen we in de toekomst nog veel vaker mee­maken volgens Van Vliet. “Je kan er niet omheen dat onze winters warmer worden. Dus zal er ook rond de jaarwisseling vaker gezoem weerklinken in huis.”

Al kan de huidige warme periode best wel goed nieuws zijn voor volgende zomer. “Tijdens warme winters zijn er meer schimmels die de muggen kunnen aantasten. En muggen die nu al veel energie verspillen, halen mogelijk het einde van de winter niet. Al hangt het van zoveel factoren af. Voorspellen of er veel of weinig muggen zullen zijn, is onmogelijk.”

Of het iets uithaalt om nu de jacht te openen op muggen die in huis overwinteren? “In theorie voorkom je zo lokaal wat muggenoverlast. Maar op het totale aantal muggen in je buurt is het echt wel een druppel op een hete plaat. Eén mug legt in haar leven drie keer driehonderd eitjes. Zie je dus eentje over het hoofd tijdens de muggenjacht, dan zorgt die wel voor de nodige opvolging.”

INFO

Ziet u ook muggen vliegen? Van Vliet vraagt het dan te melden op muggenradar.nl.