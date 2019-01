De 11-jarige Keano Baert uit de Vlierlaan is gefascineerd door sorteren. Huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn benoemde hem tot sorteerkampioen en gaf hem maandag samen met Ilva de kans om mee het papier en karton op te halen in de vuilniswagen.

Tijdens een bewonersvergadering in de Groeneweg kreeg Huisvestingsmaatschappij (SHM) Ninove Welzijn het hartverwarmende verhaal te horen over de elfjarige Keano Baert uit de Vlierlaan in Nino­­­ve.

“Hij ...