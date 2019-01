Verwarde man in bloot bovenlijf zwaait met slagersmes in politiebureau: “Ik wil naar de gevangenis”

Mechelen - In het bureau in Mechelen heeft de lokale politie dinsdagavond een verwarde jongeman overmeesterd. De man kwam de politiepost binnen met een slagersmes en riep dat hij de gevangenis in wou. Bij het incident vielen geen gewonden.

Volgens de politie betrad de man, enkel gekleed in een broek, in de vooravond het onthaal met een soort slagersmes in de hand. Hij zei “dat hij in de gevangenis wou”. De onthaalmedewerker van dienst kon zijn loket tijdig afsluiten, een bezoeker kon het onthaal verlaten voor de politie tussenbeide kwam.

Enkele agenten probeerden de man eerst tot overgave te dwingen door hun vuurwapen te trekken. Uiteindelijk werd hij overmeesterd met pepperspray.

De man werd gearresteerd en ter beschikking gesteld van het parket. Het gaat om een 24-jarige man met de Spaanse nationaliteit die in Mechelen woont.