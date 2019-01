Anderlecht praat met Martin Jol en houdt Deen achter de hand als kandidaat-coach

Na het wegvallen van topkandidaat Phillip Cocu stelde Anderlecht een nieuwe shortlist op met trainersnamen. De afgelopen dagen werd er vooral gesproken met Martin Jol (62). De Nederlandse ­ex-coach van Tottenham, Hamburg, Ajax en Fulham lijkt een goeie kans te maken op de job, maar ook de Deen Kasper Hjulmand is nog een piste.

Anderlecht wil graag een coach naar wie de spelers op­kijken. Een trainer die tussen de jongens staat, maar toch respect afdwingt en aanvallend voetbal brengt. Daarom is het niet eens onlogisch dat RSCA – na het wegvallen van Peter Bosz, Frank de Boer en Phillip Cocu – is uitgekomen bij Martin Jol. Ook een Nederlander en ­iemand die succesvol was bij Tottenham, Hamburg en Ajax. De nieuwe sportief directeur van Anderlecht, Frank Arnesen, lanceerde Jol in 2004 trouwens bij Tottenham en nu is de coach vrij.

Dat laatste speelt tegelijkertijd ook een beetje in zijn nadeel. Martin Jol leidde in 2016 het Egyptische Al Ahly nog naar de titel, maar zijn laatste job in Europa dateert al van 2013 bij Fulham.

Dat zorgt ervoor dat de RSCA-supporters wat argwanend zijn, maar dat vormt voor de club kennelijk geen onoverkomelijk probleem. Jol heeft natuurlijk ook geen afkoopsom en zijn ­salaris is bespreekbaar.

Anderlecht hoopt alvast op een snelle doorbraak. Morgen stelt paars-wit op een grote persconferentie Frank Arnesen officieel voor als de nieuwe sportief directeur en in het ­ideale scenario wordt de Deen dan geflankeerd door de nieuwe trainer. De trainingen hervatten ook op maandag 7 januari en de winterstage moet worden voorbereid.

Hjulmand

Er zijn wel nog alternatieven voor als het fout loopt, maar die zijn ook niet meer zo dik ­gezaaid. Het dossier van de onbekende Deense coach Kasper Hjulmand kan nog altijd uit de koelkast worden gehaald. De ambitieuze trainer hoopt zelf nog op een telefoontje, maar voorlopig bleef het windstil. Hjulmand heeft alleszins het profiel dat hij aanvallend voetbal brengt en met jonge spelers werkt.

Bij Anderlecht lieten ze alleen weten dat er nog niets definitief beslist is. Voor de rest hield iedereen de lippen op elkaar.