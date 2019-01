Kevin De Bruyne is onzeker maar hoopvol voor kraker, Ole Gunnar Solskjaer is “blij” met Romelu Lukaku

Nee, het stopt niet in Engeland. Na de kerstperiode is het ook in de eerste nieuwjaarsdagen business as usual in de Premier League. Toby Alderweireld bewees met Tottenham gisteren tegen Cardiff al dat de 1-3-nederlaag tegen Wolverhampton slechts een uitschuiver was, maar voor de neutrale liefhebber is het vooral wachten tot morgen. Dan ontvangt Manchester City leider Liverpool voor een titelduel om van te smullen.

Het ging vlot, ja. De wederopstanding van Tottenham. Nog geen halfuur hadden The Spurs nodig om op bezoek bij Cardiff met 0-3 te leiden, tevens de einduitslag.

Voor Tottenham – met Toby Alderweireld, maar zonder de geblesseerden Jan Vertonghen en Mousa Dembélé – een leuke opsteker na de onverwachte thuisnederlaag tegen Wolverhampton. De Londense club staat zo opnieuw op z’n minst tot morgenavond op plaats twee in de Premier League, op zes punten van leider Liverpool.

Die leider krijgt morgen de moeilijkste verplaatsing van het seizoen voorgeschoteld. The Reds trekken naar het Etihad Stadium, waar ze in een rechtstreeks duel Manchester City op tien punten willen zetten.

De Bruyne onzeker, maar hoopvol

Vincent Kompany hoopt dat hij, net als vorige zondag op bezoek bij Southampton, in de basis mag starten. Zijn trainer Pep Guardiola hoopt dan weer dat Kevin De Bruyne fit raakt. De middenvelder kampt met een spierblessure, waardoor hij de confrontatie met Southampton miste. Vandaag moet duidelijk worden of De Bruyne beschikbaar is voor de topper, al zijn de laatste signalen gunstig.

Lager in het klassement weet ook Arsenal weer wat winnen is. Na de 5-1-afstraffing op bezoek bij Liverpool vorige zaterdag haalden The Gunners nu zelf zwaar uit tegen Fulham: 4-1. Bij de bezoekers stond Denis Odoi naar goede gewoonte de volledige wedstrijd op het veld.

Eerder op de middag had Jamie Vardy zich tot eerste doelpuntenmaker in de Premier League in 2019 gekroond. Zijn treffer schonk Leicester de zege op bezoek bij Everton: 0-1.

Solskjaer blij met Lukaku

Vanavond is het dan weer vooral uitkijken naar Romelu Lukaku, die met Manchester United naar Newcastle trekt. De spits kreeg zondag tegen Bournemouth zijn eerste speelminuten onderOle Gunnar Solskjaer en bedankte met een goal en een mysterieuze duim-in-de-mond bij het juichen.

“We moeten nog wat werken aan zijn conditie, maar ik ben enorm blij met hem”, vertelde Solskjaer al na de 4-1-zege tegen Bournemouth zondag. “Romelu toonde alvast dat hij de kwaliteiten heeft van een topspits.” Of dat voldoende is om Marcus Rashford vanavond naar de bank te verwijzen, is maar zeer de vraag. Lukaku bleef eerder tien dagen afwezig bij Man United om persoonlijke redenen.

Eden Hazard ontvangt met Chelsea Southampton en hoopt snel zijn 102de doelpunt en meer te maken voor. Leander Dendoncker droomt na de stuntzege tegen Tottenham van nieuwe speelminuten bij Wolverhampton, dat het opneemt tegen Crystal Palace, terwijl Laurent Depoitre en Isaac Mbenza met hekkensluiter Huddersfield het Burnley van de geblesseerde Steven Defour ontvangen.

Christian Kabasele blijft hoogst onzeker voor het bezoek van Watford aan Bournemouth nadat hij op Boxing Day tegen Chelsea een ongelukkige aanvaring had met een doelpaal.