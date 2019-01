Zeven minuten maakten wereld van verschil voor ouders van Noor: “Mijn man heeft me aangemoedigd om nog even vol te houden”

Lier - De bevalling van Annelies Claes (32) uit Lier was in vele opzichten een uniek moment. Om klokslag zeven minuten na middernacht op nieuwjaarsdag is ze in het Heilig-Hartziekenhuis voor de eerste keer mama geworden van Noor, voor zover geweten het eerste kindje dat het levenslicht zag in 2019. En dus ook het eerste dat valt onder het nieuwe kinderbijslagsysteem of ‘groeipakket’.

“Normaal zou ik pas midden januari bevallen, maar ons dochtertje werd twee weken te vroeg geboren”, zegt de kersverse mama. Daardoor was het voor Annelies en haar echtgenoot Bart Schoenmakers (33) extra spannend. In 2018 of 2019 een kindje krijgen, maakt voor ouders immers ook financieel een heel verschil. Werd Noor geboren na middernacht, dan zouden Annelies en Bart 163,20 euro kinderbijslag krijgen, maar als ze nog in 2018 het levenslicht gezien had, was dat maar 94 euro per maand.

“Ik had een epidurale verdoving gekregen en voor Nieuwjaar waren mijn vliezen al gebroken, maar Bart heeft me aangemoedigd om nog even vol te houden. Dat ze daardoor de oudste van de klas wordt, vinden we leuk”, vertelt Annelies. Zij en Bart zijn vijftien jaar samen en vier jaar gehuwd. Noor is met haar 3,3 kilogram en 48 centimeter de bekroning van hun liefde. “De mensen in de verloskamer hadden speciaal hoedjes opgezet om het extra feestelijk te maken”, zegt Annelies nog.

