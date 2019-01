Comité I waarschuwt voor manipulatie verkiezingen: “Willen geen toestanden zoals in VS”

Serge Lipszyc, voorzitter van het Comité I dat de inlichtingendiensten controleert, waarschuwt in een gesprek met de kranten van Sudpresse voor buitenlandse inmenging tijdens de verkiezingen van 26 mei en voor “fake news”. De vraag daarbij is hoe de Belgische inlichtingendiensten deze uitdagingen zullen aanpakken.

Lipszyc zegt dat er in ons land geen ­reden is om aan te nemen dat de regionale, federale en Europese verkiezingen niet ordentelijk zouden verlopen, maar dat onze inlichtingendienst zeer waakzaam moet zijn op inmenging van buitenaf. “We zouden niet willen dat we hier met toestanden worden geconfronteerd zoals in de VS.” Daarmee verwijst hij naar de mogelijke inmenging van de Russische inlichtingendiensten in de Amerikaanse presidentsverkiezingen ten voordele van Donald Trump.

Het Comité I gaat volgens zijn voorzitter vooral kijken welke methodes de Belgische inlichtingendiensten gebruiken en of die zullen volstaan. “We zullen zien hoe de wet in deze materie wordt toegepast”, klinkt het.