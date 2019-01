Keizer Akihito richt zich laatste keer met nieuwjaarsboodschap tot Japanners

De Japanse keizer Akihito, die eind april zal aftreden, heeft voor het laatst zijn nieuwjaarswensen gericht tot zijn volk. Dat gebeurde in het paleis in Tokio in het bijzijn van duizenden landgenoten. Keizer Akihito, keizerin Michiko en andere leden van de keizerlijke familie wuifden naar de juichende menigte vanop het balkon van het paleis.