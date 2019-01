Hallucinante beelden van plundering apotheek in Molenbeek door relschoppers: “Medicijnen! Medicijnen!”

Sint-Jans-Molenbeek - Wat een feestnacht had moeten zijn, is in de Brusselse gemeente Molenbeek een nachtmerrie geworden. Er braken rellen uit tijdens de oudejaarsnacht en de relschoppers richtten massaal vernielingen aan. Op videobeelden die werden bezorgd aan onze redactie is te zien hoe ze een apotheek binnendringen, waarna ze die plunderen en met de gestolen medicijnen paraderen op straat. Zelfs kinderen lopen rustig weg met hun “buit”.

Een oorlogsnacht zou je het kunnen noemen, wat zich in de nacht van oud op nieuw afspeelde in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Jongeren kwamen de straat op met als enige doel rel schoppen en de politie provoceren. Het leidde tot een hoop vernielingen, waaronder in brand gestoken auto’s en vuilnisbakken, ingegooide ruiten en geplunderde winkels. Brandweermannen durfden amper tussenbeide komen, uit angst om aangevallen te worden.

Een van de zaken die aan het beruchte metrostation Zwarte Vijvers ongewenst bezoek kreeg van de relschoppers, was apotheek Lambrechts. Op videobeelden die onze redactie bereikten is te zien hoe de jongeren eerst de ruiten van de zaak ingooiden en vervolgens de deur forceerden om binnen te raken. In de zaak maakten ze er een boeltje van. Ze gooiden heel wat rekken om en gooiden heel wat medicijnen op de grond.

De relschoppers maakten van de gelegenheid gebruik om medicijnen mee te graaien. Op bovenstaande videobeelden is ook te zien hoe de jongeren, waaronder ook kinderen, door de straten van Molenbeek lopen met de medicamenten die ze net gestolen hebben. “Medicijnen, medicijnen”, wordt geroepen.

Elektronicawinkel

Ook de elektronicawinkel naast de apotheek werd geplunderd. “Ik werd verwittigd door het alarm dat afging en ben direct naar de zaak gegaan. Toen ik daar een half uur later aankwam, was mijn hele winkel al geplunderd en vernield. Heel wat gsm's en laptops zijn verdwenen”, zegt eigenaar Hassan Zenague. “Het is een barslecht begin van het nieuwe jaar. Ik ben verzekerd, maar zo'n zaken afhandelen duurt een tijd. Ik zal de eerste maanden moeten zien te overleven.”

Relschoppers riskeren zware straffen

De politie slaagde er al in om 25 jongeren op te pakken die verdacht worden van betrokkenheid bij de rellen. De Molenbeekse burgemeester Catherine Moureaux liet dinsdag weten dat ze geen straffeloosheid tolereert, en het parket van Brussel dreigt met zware straffen. “De meeste amokmakers riskeren een gevangenisstraf van minstens vijf jaar”, zegt Gilles Dejemeppe van het Brussels parket in Het Laatste Nieuws. “Wie een agent slaat of verwondt, kan een nog zwaardere straf krijgen.”

Gatz: “Helaas is dit traditie geworden”

Sven Gatz (Open VLD), Vlaams minister voor Brussel maar in de eerste plaats Brusselaar in hart en nieren, zegt woensdagochtend op Radio 1 te betreuren wat er zich heeft afgespeeld in de straten van Molenbeek en Anderlecht. “Helaas is dit een traditie geworden”, aldus Gatz. “Enkele heethoofden en een stukje georganiseerde misdaad die bepaalde wijken willen destabiliseren door zich zo te gedragen.”

De minister stelt vast dat de politie de schade opmeet na de rumoerige nacht. “Maar het had niet zover mogen komen. De politie moet zich veel beter voorbereiden op feiten als deze. Er moet een veiligheidsplan komen, boven alle politiezones heen, vanuit het Gewest. Dit is niet de schuld van de politiemannen en -vrouwen in het veld, en ik besef dat je niet alles kan oplossen, maar dit Gewest verdient een betere politiestructuur.”