Moeder wil nog afscheid nemen van gedood zoontje (6)

Bree - De 35-jarige vrouw die vorige week woensdag haar zesjarig zoontje om het leven bracht, zou nog van hem afscheid willen nemen. De uitvaartliturgie van Ryan vindt vrijdag plaats in de parochiekerk in Kaulille.

“Mijn cliënte wil voor de uitvaart plaatsvindt nog afscheid van haar zoontje nemen. Vandaag heb ik daarvoor een verzoekschrift ingediend bij de onderzoeksrechter die woensdag daarover een uitspraak doet”, aldus Lynn Clerinx, advocate van de moeder, na afloop van de zitting van de raadkamer in Tongeren.

Die heeft overigens het aanhoudingsmandaat van de moeder verlengd. “Mijn cliënte kan er nog altijd moeilijk over praten of uitleggen wat haar heeft gedreven om haar zoontje om te brengen. Ze blijft heel vaag, ook met mij spreekt ze er nog wazig over.”

De moeder werd woensdagavond kort voor 19 uur gevonden in de badkamer van haar flat in de Millenstraat in Bree, naast haar zoontje dat levenloos in bad lag. De vrouw had haar polsen overgesneden. “Mijn cliënte heeft nog dagelijks verzorging nodig in de gevangenis maar ze is stabiel. Ze heeft ook zelf aangegeven dat ze psychologische bijstand wil.”