Ministers kritisch na geweld in Molenbeek: “Niet eerste keer dat we van 31 december naar 1 januari gaan, politie moet beter voorbereid zijn”

Sint-Jans-Molenbeek - Molenbeek likt zijn wonden na de zware nieuwjaarsnacht vol vernielingen en geweld. Ministers Pieter De Crem en Sven Gatz sparen hun kritiek op de aanpak van de politie niet. “Ze moeten veel beter voorbereid zijn, het is niet de eerste keer dat we overgaan van 31 december naar 1 januari”, aldus de kersverse minister van Binnenlandse Zaken.

“Een traditie.” Zo noemt Sven Gatz (Open VLD), Vlaams minister voor Brussel en Brusselaar in hart en nieren, wat zich in de nacht van oud op nieuw heeft afgespeeld in de straten van Molenbeek en Anderlecht. “Het was enkele jaren minder, maar het is een weerkerend fenomeen dat heethoofden en een stukje georganiseerde misdaad in de nieuwjaarsnacht de straat opgaan, vernielingen aanrichten en de hulpdiensten provoceren”, zei hij in De Ochtend op Radio 1.

Slechte voorbereiding

Net als zijn CD&V-collega Pieter De Crem, minister van Binnenlandse Zaken, looft hij de politiemannen en -vrouwen in het veld. “Zij doen wat ze kunnen en hebben hun werk zeker gedaan, maar zij kunnen dit niet oplossen”, aldus De Crem op Radio 1. “De politiediensten moeten veel beter voorbereid zijn op evenementen als dit. Het is niet de eerste keer dat we overgaan van 31 december op 1 januari.”

“Er zijn structuren die er zijn om de openbare orde te bewaren”, aldus De Crem, verwijzend naar de politiezones en het Brussels Gewest. “Ik vraag mij af of die wel werken. Dat is zeker iets dat we moeten bekijken.”

Ook Gatz noemt de politie niet voldoende voorbereid. “Het kan niet dat de politie gewoon achteraf de schade opmeet. Er moeten voorbereidingen getroffen worden om te vermijden dat de schade aangericht kan worden.” De Vlaamse minister haalt ook de sociale controle in Molenbeek aan. “Veel inwoners zijn kwaad door wat er gebeurt. Zij weten wie die jongeren zijn, die informatie moet tot bij de politie geraken.”

De vraag stelt zich dan ook opnieuw of Brussel gebaat is bij de opdeling in kleinere politiezones. Gatz is ervan overtuigd dat het beter is om naar één politiezone te gaan. “Dit Gewest verdient een betere politiestructuur. Er moeten echt oplossingen komen, door naar één politiezone en één groot veiligheidsoverleg te gaan.”

Rekruteren

Gatz zegt dat er niet voldoende politieagenten aan het werk zijn in Brussel. “Het gaat niet om geld, want er zijn genoeg middelen en honderden vacatures die ingevuld moeten worden. Binnenlandse Zaken slaagt er niet in om mensen naar de politie in Brussel te krijgen. Daar moet dringend iets aan veranderen.”

“De problematiek stelt zich inderdaad bij het invullen van de vacatures”, aldus De Crem. “Ik ga een aanpak voeren om die noden te vullen en er veel belang aan hechten. Er komen 2.500 nieuwe rekruten bij en ik ga bekijken hoe we mensen sneller kunnen laten doorstromen naar politiezones in Brussel. Rekrutering is daarin helemaal essentieel. Ik ga me daarvoor engageren. Maar het is belangrijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt: ook de politiezones en het Gewest moeten ingrijpen.”

Hulpdiensten beschermen

Dat in de beruchte nieuwjaarsnacht brandweermannen aangevallen werden en die bang zijn om te werken in bepaalde zones, noemt De Crem onaanvaardbaar. “Geweld tegen hulpdiensten kan totaal niet. We moeten bekijken hoe we de fysieke integriteit van hulpverleners beter kunnen beschermen. Verbale en soms fysieke agressie tegen hulpdiensten moeten we streng aanpakken, zoals dat nu gebeurd is. De verdachten zijn snel opgepakt en zullen ook snel voor justitie komen.”

De ministers zijn het erover eens dat een gevoel van straffeloosheid uit den boze is. “Het snelrecht werkt niet snel genoeg”, zegt Gatz, “en dat mag veranderen. Justitie moet daar iets aan doen.” De Crem beaamt dat. “We gaan bekijken hoe we daar verandering in kunnen brengen.”