Brandweer boos na alle schade door vuurwerk: “Dom”

Kosten noch moeite spaarde de brandweer om te waarschuwen voor de gevaren van vuurwerk. En toch vloog een kerststal in brand, schoot een garage in de fik, brandden jeugdlokalen uit en schoten jongeren zelfs met vuurpijlen naar de politie van Antwerpen. “Als het over tradities gaat, stellen we ons duidelijk geen enkele vraag over brandveiligheid”, zegt een brandweerman.

Kosten noch moeite had de brandweer gespaard om te waarschuwen voor de gevaren van vuurwerk. En toch vloog een kerststal in brand, schoot een garage in de fik, brandden jeugdlokalen uit en schoten jongeren zelfs met vuurpijlen naar de politie van Antwerpen.

“Ik snap er niets van.” Tim Renders, brandpreventieadviseur en lid van brandweer Leuven, zag ook de berichten over de incidenten. “En waarschijnlijk is dat zelfs maar een fractie van wat er allemaal gebeurd is. De meeste feiten worden verzwegen. Mensen zijn er niet trots op wanneer ze een ongeluk hebben met vuurwerk. Dan is er plots wel het besef dat ze dom bezig waren. Want ‘dom’ is echt wel het woord.”

“We kunnen het als brandweer niet genoeg benadrukken”, zegt de expert. “Er is geen enkele veilige manier om vuurwerk af te steken als particulier. Onze bebouwing is er te dicht voor en op het platteland leven dan weer veel dieren die er last van hebben. Jaarlijks vertellen we dat verhaal, kloppen we op diezelfde nagel, maar toch haalt het weinig uit. Het is nu eenmaal zeer moeilijk om tot gedragsverandering te komen.”

Want vuurwerk op Nieuwjaar, “dat is normaal”. “Drie woorden die ervoor zorgen dat volwassen mensen één keer per jaar dingen doen waarvan ze tijdens de rest van het jaar wél beseffen dat het gevaarlijk is. Maar vroeger was het ook normaal dat je asbest in stukken klopte of afval in brand stak in de tuin. Toen stelde zich daar ook niemand vragen bij. Vandaag gelukkig wel. Hopelijk doen we dat binnenkort ook met vuurwerk. En voor wie toch niet zonder kan: er zijn steden genoeg waar je het professionele werk kan bewonderen.”