Chelsea-coach heeft slecht nieuws voor Batshuayi (dankzij Hazard) en wil gewild toptalent van 40 miljoen niet opstellen

Chelsea neemt het woensdag op de 21ste speeldag in de Premier League op tegen Southampton. Trainer Maurizio Sarri stond een dag eerder de pers te woord en had daar een aantal interessante dingen te zeggen.

De Blues lijken dit seizoen niet mee te kunnen doen voor de titel in Engeland. Met 43 punten kijken ze al tegen een achterstand van elf punten aan ten aanzien van leider Liverpool. Al is natuurlijk niets onmogelijk in de gekke Premier League.

Woensdag moet er alvast gewonnen worden van Southampton, dat pas zeventiende staat in het klassement met amper 15 punten. Wie waarschijnlijk niet zal spelen bij Chelsea is Callum Hudson-Odoi en daarover is in Engeland wel wat te doen. Het 18-jarige toptalent kan namelijk rekenen op interesse van heel wat Europese topclubs, waaronder Real Madrid en Bayern München. Chelsea zou zelfs een bod van 22 miljoen euro geweigerd hebben van Bayern. Reden? Het wil liever het dubbele zien.

Toch is Sarri niet meteen van plan om Hudson-Odoi, die aan zes optredens zit dit seizoen, meer op te stellen. “Jonge spelers zijn soms ongeduldig”, zei de Italiaan. “Ook de fans en zelfs de club. En daar sta ik dan, in het midden. Ik moet wedstrijden winnen. Ik kan heel goed begrijpen dat een supporter dolgraag een jonge speler uit de eigen opleiding aan het werk wil zien. Maar ik moet punten pakken en de fans willen dat ik wedstrijden win, net als de club. Dat denk ik toch.”

“Het is niet gemakkelijk op dit niveau om jeugdspelers erbij te halen”, ging Sarri door. “Niet alleen hier, maar overal in Europa. Soms zijn er een of twee jonge spelers bij Real Madrid of Barcelona, er zijn er nul bij Juventus en PSG. We hebben geluk dat we Ethan Ampadu, Andreas Christensen en Callum Hudson-Odoi hebben. Er zijn weinig spelers met zo veel wedstrijden op dit niveau. Hij heeft het potentieel om een geweldige voetballer te worden, maar hij moet zich nog ontwikkelen. Vooral zonder bal en defensief.”

Batshuayi

Momenteel zit Chelsea er wat dunnetjes in als het aankomt op aanvallend geweld. Olivier Giroud staat een maand aan de kant en ook mannen als Pedro en Ruben Loftus-Cheek sukkelen met blessures. Toch denkt Sarri er niet aan om Michy Batshuayi terug te halen uit Valencia, ondanks het feit dat coach Marcelino de spits niet meer nodig heeft.

“Nee, ik heb geen nieuwe spits nodig”, aldus Sarri. “Ik heb namelijk de opties om Eden Hazard op die positie te spelen. We hebben hem en Alvaro Morata, die erg goed uit de voeten kunnen in die rol. Dat hebben we de voorbije wedstrijden gezien. Dus nee, geen nieuwe spits nodig. Misschien wel een flankaanvaller. Daar zitten we in de problemen.”

Sarri werd in ons land bekend toen hij Dries Mertens als ‘valse negen’ uitspeelde bij Napoli, met groot succes. Dit seizoen testte hij ook Hazard op die positie. De kapitein van de Rode Duivels scoorde in die vier wedstrijden drie keer voor Chelsea. Ook deelde hij toen drie assists uit.