Biedt Celtic uitweg voor Rode Duivel Castagne?

Helpt Celtic Glasgow Timothy Castagne aan meer speelminuten? De 23-jarige Rode Duivel stuurde vorige week aan op een vertrek bij zijn club Atalanta Bergamo. Volgens Britse media ligt de Schotse topclub Celtic op vinkenslag.

Castagne deed vorige week bij Eleven Sports zijn beklag over zijn situatie bij Atalanta. “Ik heb méér met Roberto Martinez gepraat op één dag, dan op anderhalf jaar met Gian Piero Gasperini”, zei de rechtsback over het verschil tussen de trainer van de Rode Duivels en die van zijn club. “Dit is nu mijn tweede jaar en ik zou hier vast in de ploeg moeten staan. Niet wekelijks denken van: Misschien val ik er straks weer naast. Dus we kijken een beetje rond.”

Woorden die niet in dovemansoren vielen aan de andere kant van het Kanaal. In Groot-Brittannië wordt Celtic als gegadigde voor Castagne genoemd. In Schotland zijn ze kennelijk niet vergeten dat Castagne er enkele maanden geleden een gesmaakt debuut als Rode Duivel maakte.

Toeval of niet, sinds zijn uitspraken stond Castagne twee keer in de ploeg bij Atalanta - twee keer maakte hij indruk. Zowel tegen Juventus (2-2 gelijk) als tegen Sassuolo (2-6 zege) maakte hij de 90 minuten vol. De vraag is of dat hem van idee zal doen veranderen. Voorlopig kwam Castagne nog altijd maar in slechts 10 van de 19 competitiewedstrijden van Atalanta aan de bak. Nochtans leek de Rode Duivel aan het begin van het seizoen op weg vaste basisspeler te worden, maar na een 3 op 21 in de Serie A werd Castagne geslachtofferd. Hij startte negen matchen op rij op de bank.

Castagne trok in de zomer van 2017 voor zes miljoen euro van Racing Genk naar Atalanta.