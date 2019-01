Geviseerde brandweer likt wonden na “oorlogsnacht” in Molenbeek: “Politie was er niet om ons te beschermen”

Sint-Jans-Molenbeek -

Oudejaarsnacht is bijzonder woelig verlopen in het Brussels Gewest en dan vooral in de gemeente Molenbeek. Jongeren stichtten er tientallen brandjes, bekogelden de brandweer en plunderden winkels. “Er was geen politie om ons te beschermen”, klinkt het bij de vakbond van de brandweer. “Dit had een feestnacht moeten zijn, maar het werd een oorlogsnacht.”