Miljoenen tv-kijkers zien Gent schitteren in prestigieuze BBC-reeks ‘Les Misérables’

Gent - De Britse openbare omroep BBC pakt deze dagen uit met de prestigieuze televisiereeks Les Misérables, naar de roman van Victor Hugo. De zesdelige serie betekent voor Gent een flinke promotie, want scènes uit de vierde aflevering zijn gefilmd op de Korenlei en onder de Sint-Michielsbrug.

De eerste aflevering werd zondagavond uitgezonden en trok in Groot-Brittannië alleen al 4,5 miljoen kijkers. Britse tv-critici roemen de BBC-verfilming en verwachten dat de kijkcijfers nog zullen stijgen, ook al uitten veel Britse kijkers de voorbije dagen hun teleurstelling omdat in de reeks niet de bekende liedjes uit de erg populaire musical Les Misérables te horen zijn. “Wij focussen enkel op het verhaal van Victor Hugo”, zegt de BBC. “En dat is ijzersterk.”

Hugo vertelt in Les Misérables het verhaal van Louis Valjean, die in 1815 uit de gevangenis wordt vrijgelaten nadat hij 19 jaar eerder was veroordeeld voor het stelen van een brood en nu, samen met de mensen van de straat, gerechtigheid zoekt.

Locaties

Grote delen van het verhaal spelen in Parijs maar omdat het een heel gedoe is om in de Franse hoofdstad op straat een tv-serie te draaien, koos de BBC elders in (Noord-)Frankrijk en in België voor locaties die voor Parijs zouden kunnen doorgaan. In ons land werden scènes gedraaid in onder meer Brussel, Terhulpen, Namen en Gent. Eind mei, begin juni vorig jaar werden op de Korenlei en onder de Sint-Michielsbrug opnames gemaakt voor een ‘volksopstand in Parijs’. Dat decor werd nadien nog wat ‘verfranst’. De huizen op de Korenlei en de Graslei, bijvoorbeeld, zijn daarom ontdaan van hun trapgevels.

Veel Britse media hebben de voorbije dagen aandacht besteed aan de filmlocaties van deze prestigieuze reeks en daarbij Gent voorgesteld als een ‘must see’. Na de uitzending in Groot-Brittannië begint de serie aan een internationale carrière die ook voor Gent interessant kan zijn.

Les Misérables, tot en met 3 februari op zondagavond om 22 uur op BBC 1. In de vierde aflevering (zondag 20 januari) krijgt Gent een prominente rol.