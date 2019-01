Zo beleefden de vogels nieuwjaarsnacht: weerradars verstoord door massaal geschrokken dieren

Waar veel mensen kunnen genieten van spectaculair vuurwerk tijdens Oud en Nieuw, geldt dat niet voor dieren. Ook vogels moeten niets weten van de vele knallen. Tijdens de jaarwisseling vlogen ze zo massaal en opgeschrikt weg dat het zichtbaar was op de weerradars. “Voor natuurliefhebbers was dit schokkend.”

Ook dit jaar werd er in België in de nieuwjaarsnacht heel wat vuurwerk de lucht in geschoten. Dat levert stress op voor tal van dieren, waaronder de vogels die buiten zitten. Door de knallen raken ze zo in paniek dat ze het luchtruim kiezen. Dat gebeurde zo massaal dat zelfs de weerradars werden verstoord.

“Weerradars worden doorgaans gebruikt om neerslag te detecteren. De aanwezigheid van groepen vliegende vogels kan deze metingen verstoren. Tijdens de nacht van de jaarwisseling was dat duidelijk het geval”, schrijft Maarten Reyniers van Natuurpunt. “In normale omstandigheden vliegen er veel te weinig vogels rond om een waarneembaar signaal te geven in de radardata. Wanneer de hoeveelheden vogels in het luchtruim sterk toenemen, kan de radar dit echter wel oppikken. Dit is het geval tijdens periodes van intense vogeltrek, maar ook tijdens de nacht van de jaarwisseling.”

“Schokkend”

De animaties tonen de radarbeelden net voor en na de jaarwisseling in Jabbeke (KMI) en Helchteren (VMM). “Voor natuurliefhebbers is het resultaat schokkend. Opvallend is dat ook verschillende waterrijke vogelgebieden rood oplichten”

Foto: KMI