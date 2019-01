Somalië vraagt aan VN-gezant om land te verlaten

De Somalische overheid heeft de VN-gezant voor het land gevraagd om het land te verlaten. Nicholas Haysom wordt beschuldigd van “opzettelijke inmenging” binnen zijn soevereiniteit.

De beslissing komt er enkele dagen nadat de VN-verantwoordelijke zijn ongerustheid uitdrukte over de acties van de door de VN ondersteunde Somalische veiligheidsdiensten bij confrontaties waarbij verschillende doden vielen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde woensdag in een persbericht dat Haysom niet meer welkom is in het land en er niet meer mag werken. De VN-missie in Somalië heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Haysom, een Zuid-Afrikaanse advocaat en ervaren diplomaat, werd in september benoemd tot VN-gezant. Hij was ervoor al gezant in Soedan en Zuid-Soedan.

Het Somalische leger werd ingezet om drie dagen van manifestaties te beëindigen in de zuidwestelijke stad Baidoa tegen de arrestatie van een ex-jihadist die een gooi doet naar het presidentschap en er door de overheid van wordt beschuldigd een militie te hebben opgericht. Tijdens die periode, van 13 tot 15 december, kwamen volgens de Verenigde Naties 15 mensen om het leven en werden een 300-tal anderen opgepakt.

De VN-missie in Somalië heeft als opdracht om de vredesinspanningen te ondersteunen en de overheidsinstellingen te versterken.