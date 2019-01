Beurzen starten nieuwe jaar in het rood

De Europese beurzen zijn het nieuwe jaar gestart met veel rood in de tabellen. Beleggers zijn ongerust over de Chinese economie, na tegenvallende cijfers over de Chinese industrie.

In navolging van de beurzen in het Verre Oosten begonnen de Europese beurzen diep in het rood, met verliezen op de belangrijkse marktplaatsen van 1 à 2 procent. Frankfurt startte met een verlies van dik een procent, Parijs met een verlies van meer dan 2 procent.

De Bel20 duikt ook meer dan 2 procent lager. Alle aandelen uit de sterindex starten het jaar met verlies.