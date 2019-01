Lichaam maandenlang onvindbaar door Google Maps-blunder van politie

De politie heeft er in de buurt van het Australische Brisbane 18 maanden langer over gedaan om het lichaam van een verdwenen man te vinden omdat ze afging op een fout plan op Google Maps. Dat blijkt uit het rapport van de lijkschouwer.

De 46-jarige Darrell Simon werd het laatst gezien in november 2014 in het huis van zijn partner, ongeveer 80 kilometer ten wensten van Brisbane. Toen de man even later als vermist opgegeven werd, begon een bijzonder lange zoektocht. Pas in mei 2016 werd zijn lichaam gevonden op zijn eigen ruraal domein, niet ver van het huis van zijn partner. De politie klasseerde het overlijden als zelfdoding.

Het rapport van John Lock, lijkschouwer in Queensland, schept nu duidelijkheid over de reden waarom de zoektocht zo lang geduurd heeft. Daarin staat namelijk te lezen dat de vrijwilligers die zich hadden opgegeven om mee te zoeken naar het lichaam, verkeerd geïnformeerd werden door de politie. Voor hun zoektocht gingen ze af op een afgedrukte Google Maps-kaart waarop de grenzen van het landgoed van het slachtoffer niet bleken te kloppen.

“Betreurenswaardig”

“Dat de zoektocht maar gevoerd werd op ongeveer de helft van het landgoed van meneer Simon is bijzonder betreurenswaardig. Het had niet mogen gebeuren”, zegt Lock. “Het wachten op de vondst van zijn lichaam heeft het verdriet van zijn familie en vrienden erger gemaakt. Vooral voor zijn vader was het erg zwaar.”

De voorbije maanden en jaren werd flink gespeculeerd over de zelfdoding van de man, die volgens sommigen het slachtoffer was geworden van een misdrijf, mogelijk door een discussie over geld. “Ik vraag me af of zulke nutteloze en lasterlijke speculaties ook naar de oppervlakte zou zijn gekomen als zijn lichaam meteen gevonden was door de politie.”

Vegetatie

Volgens Lock is het niet zeker of het lichaam sneller gevonden zou zijn zonder de blunder van de politie. In het rapport staat immers dat de vegetatie er aanzienlijk was. Zijn lichaam werd pas gevonden nadat de nieuwe eigenaars heel wat vegetatie uit de tuin hadden laten verwijderen na een periode van droogte.

Lock raadt de politie dan ook aan om voortaan GPS-toestellen van hoge kwaliteit te gebruiken en hun communicatie met vrijwilligers die helpen bij de zoektocht te verbeteren. Volgens de lijkschouwers werd al gevolg gegeven aan zijn raadgevingen door de politie van Queensland.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op ­zelfmoord1813.be.