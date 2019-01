Pas twee weken zijn rijbewijs en jonge bestuurder ramt al gevel met Mercedes van zijn ouders

Wetteren - Dinsdagavond omstreeks 21 uur boorde een Mercedes zich in de gevel van een woning in de Neerstraat in Wetteren. De bewoner was gelukkig net Nieuwjaar gaan vieren bij zijn familie. De bestuurder was een jonge kerel die amper twee weken zijn rijbewijs had en een ritje wilde doen met de zware wagen van zijn ouders, die op reis waren.

De auto kwam uit de richting van Kwatrecht toen de bestuurder vanop de Noordlaan de Neerstraat wou inrijden. Hij verloor in de bocht de controle over het stuur, ramde enkele signalisatiepaaltjes, scheerde over de berm en belandde in de voorgevel van een woning.

Het getroffen huis maakt deel uit van een rij woningen die onlangs door de gemeente aangekocht werden om te slopen en er een sociaal bouwproject neer te zetten. Het merendeel van de woningen staat momenteel dan ook leeg… behalve het getroffen huis. De bewoner van de getroffen woning zou pas over twee weken verhuizen maar moet nu noodgedwongen eerder een ander onderkomen zoeken bij zijn familie. Gelukkig was hij ook op het moment van de feiten ook niet thuis, want zijn leefruimte bevindt zich net achter de getroffen gevel.

De bestuurder van de wagen had pas twee weken zijn rijbewijs. Zijn ouders zijn op reis naar Turkije en hij wou de wagen van zijn ouders wel eens testen. Hij werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn passagier kwam ervan af met lichte verwondingen. De brandweer stutte de gevel en maakte het gapende gat dicht.