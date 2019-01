Kalmthout - In Kalmthout is woensdagochtend omstreeks 8 uur een 45-jarige man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Wuustwezelsteenweg. Dat zegt de lokale politie van de zone Grens.

De man verloor om een nog onbekende reden de macht over het stuur van zijn wagen en belandde in de buurt van de Vossenstraat naast de rijbaan tegen een boom. Omdat hij gekneld zat in zijn voertuig, moest de brandweer hem komen bevrijden.