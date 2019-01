Verdachte van mesaanval in Manchester aangehouden op basis van wet op geestelijke gezondheid

De 25-jarige man die opgepakt werd voor de mesaanval op oudejaarsavond in het station van Manchester, is aangehouden voor moordpoging op basis van de wet op de geestelijke gezondheid. Dat gebeurde na een medisch onderzoek, zo bevestigde de politie dinsdagavond. De aanval wordt beschouwd als een terreurdaad, maar men gaat er nu blijkbaar ook vanuit dat de dader psychische problemen had.

De politie voerde dinsdag een huiszoeking uit in Cheetham Hill, een buurt in Manchester waar de verdachte woont. Volgens buurtbewoners aan de Britse zender BBC gaat het om een familie uit Somalië, die twaalf jaar geleden vanuit Nederland naar Manchester is verhuisd.

De onderzoekers menen dat de verdachte alleen handelde, maar het onderzoek zal dat moeten bevestigen, zo klinkt het dinsdagavond. De onderzoekers vragen ook de medewerking van het publiek.

De aanval op oudejaarsavond vond plaats in Victoria Station, in hetzelfde complex waar ook de Manchester Arena is gelegen, waar in mei 2017 22 mensen om het leven kwamen bij een bomaanslag na een concert.

De twee slachtoffers van de mesaanval, een man en een vrouw tussen vijftig en zestig jaar, blijven nog enige tijd gehospitaliseerd. De man kreeg messteken in de buik en de vrouw in de buik en in het gezicht.