Nederland heeft er 100.000 inwoners bij

Nederland telt nu bijna 17,3 miljoen inwoners. Dat zijn er ongeveer 100.000 meer dan aan het begin van 2018, blijkt dinsdag uit de bevolkingsteller van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vooral in de grote steden kwamen er inwoners bij. In Amsterdam ging het netto om bijna 10.000 extra inwoners, Rotterdam groeide met 5.570 mensen en Den Haag met 6.252 mensen.

De aangroei kwam vooral door immigratie vanuit het buitenland. Tegelijk vertrokken veel inwoners van de drie steden naar de voorsteden. Een uitzondering is Utrecht, de enige grote stad in Nederland die weinig buitenlanders trekt en waar meer mensen vanuit andere Nederlandse plaatsen naartoe verhuizen dan dat er vertrekken.

Al bij al groeide de bevolking vooral in de Randstad en in Noord-Brabant. Krimpregio’s zijn Groningen, Friesland en Limburg en in de Achterhoek, Zeeland en de Kop van Noord-Holland. Dat komt door de vergrijzing: er wonen veel ouderen en er worden weinig baby’s geboren.