Duitser die in nacht van oud naar nieuw bewust mensen aanreed, blijft in de cel

De man die in de nacht van maandag op dinsdag op meerdere plaatsen bewust heeft ingereden op voetgangers in Duitsland, moet in de cel blijven in afwachting van een formele aanklacht. Dat hebben de gerechtelijke autoriteiten gemeld. Bij de vermoedelijke aanslag raakten acht mensen gewond, meldt de politie woensdagochtend. Eerst was er sprake van vijf gewonden.