UAntwerpen lanceert nieuw plan om studenten uit kansengroepen beter te laten presteren

Antwerpen - De Universiteit Antwerpen heeft een nieuw “diversiteitsactieplan” klaar om ervoor te zorgen dat er meer studenten uit kansengroepen afstuderen. “Het is tijd om een versnelling hoger te schakelen”, vindt rector Herman Van Goethem. “Veel jongeren uit kansengroepen voelen zich niet helemaal thuis aan de universiteit.”

Aan de instroomzijde heeft het bestaande diversiteitsbeleid volgens de UAntwerpen al tot resultaten geleid: in 2014 had 12,5 procent van de generatiestudenten een migratieachtergrond, in 2018 is dat al gestegen naar 19,2 procent. Ook voor studenten uit andere kansengroepen, zoals meertalige studenten of studenten die als eerste in het gezin hogere studies aanvatten, zou de instroom gestegen zijn.

“Instroom is één ding, maar we merken dat veel jongeren uit kansengroepen zich niet helemaal thuis voelen aan de universiteit”, zegt Van Goethem. “Dat leidt tot een systematische prestatiekloof: hun studierendement ligt gemiddeld twintig procent lager dan bij andere studenten.”

Het nieuwe diversiteitsactieplan bevat 19 actiepunten waarmee de verschillende faculteiten aan de slag kunnen. Het gaat onder meer om een analyse van opleidingsonderdelen die mogelijk voor drempels zorgen bij kansengroepen, het diverser maken van groepswerk, een laagdrempelig infomoment bij aanvang van het academiejaar en mentorwerking.