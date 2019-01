Nieuwe beelden: ijsdwerg Ultima Thule lijkt op bowlingkegel

De dinsdag door de Amerikaanse sonde New Horizons voorbijgescheerde ijsdwerg Ultima Thule lijkt op een bowlingkegel, zo heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA meegedeeld.

Ultima Thule bevindt zich op zowat 6,4 miljard kilometer van ons en is met de passage op 3.500 kilometer afstand het verst verwijderde door mensenhanden gebouwd explorerend ruimtetuig. Dat heeft de scheervlucht overleefd. Uit beelden blijkt het object in de Kuipergordel te lijken op een bowlingkegel van 32 op 16 kilometer, aldus NASA. Anderen zien in de vorm een pindanootje of een halter.

Mogelijk gaat het om twee objecten die rond elkaar wentelen. Een reeds ontrafeld mysterie is dat Ultima Thule ronddraait als een propeller met zijn rotatie-as grosso modo naar New Horizons gericht. Dit verklaart waarom in vroegere foto’s de helderheid niet bleek te variëren met de rotatie. Hoe lang die duurt is nog niet uitgemaakt.

De sonde blijft in de komende dagen en maanden data en foto’s naar de Aarde sturen. Binnen de twintig maanden moeten alle wetenschappelijke data binnen zijn over het object dat meer kan leren over het ontstaan van ons zonnestelsel.

De eigenlijke missie van New Horizons was de eerste gedetailleerde verkenning van de dwergplaneet Pluto en haar manen. Dit gebeurde in 2015, negen jaar na lancering. Volgens de NASA blijft de sonde de ijzige Kuipergordel exploreren tot minstens 2021.

Naar aanleiding van de scheervlucht heeft astrofysicus en gitarist Brian May van de Britse rockband Queen een speciaal nummer gecomponeerd.